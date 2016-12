Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, appelle les Juifs de France à quitter la France et compare la conférence de paix de Paris à un "procès Dreyfus".

27/12/2016

Israël est décidément très remonté contre la France. Lundi 26 décembre, Avigdor Liebermann le ministre de la Défense israélien et dirigeant du parti ultranationaliste Israel Beytenou, s'est adressé à la communauté juive de France en déclarant : "Ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre terre, quittez la France et venez en Israël."



Le ministre a ensuite évoqué les récents attentats perpétrés contre la communauté juive, ainsi que la hausse selon lui des actes antisémites. Pourtant, Bernard Cazeneuve a annoncé le 2 décembre que les actes antisémites avaient diminué de 61% sur les dix premiers mois de 2016.



Alors que la France représente la plus grosse communauté juive d'Europe, le pays est actuellement mal aimé par Israël, qui ne digère pas l'adoption vendredi 23 décembre, de la résolution de l'ONU condamnant la "colonisation illégale de territoires palestiniens.

"Une version moderne du procès Dreyus"

Avigdor Lieberman a également égratigné la conférence internationale sur le Proche-Orient, qui se tiendra le 15 janvier prochain à Paris, avec 70 pays. Il a ainsi dénoncé "une version moderne du procès Dreyfus avec l'Etat d'Israël et le peuple juif sur le banc des accusés", a-t-il déclaré en référence au procès du capitaine juif de l'armée française au XIXe siècle, devenu le symbole de l'antisémitisme.



En effet, la conférence aura lieu sans Israël ni la Palestine, car la coalition internationale revendique une solution entre les deux Etats. De son côté, Benjamin Netanyahu le Premier ministre d'Israël, a d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de rencontre le président de l'Etat de Palestine Mahmoud Abbas à Paris, car il est hostile à une approche internationale du conflit israélo-palestinien. En 2014 et 2015, entre 7.200 et 7.800 immigrants issus de la communauté juive de France, ont quitté le pays pour Israël.