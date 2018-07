Le journal de 12h30 : le mari d’Alexia Daval placé en garde à vue

et Stéphane Carpentier

publié le 29/01/2018 à 13:57

C’est une disparition qui avait ému la France, tout comme le discours d’un mari éploré. "Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Cette plénitude me manquera terriblement", confiait Jonathan Daval à l’issue d’une marche blanche très suivie.



Et pourtant, coup de théâtre dans l’enquête, l’époux de la victime retrouvée décédée a été placé en garde à vue lundi 29 janvier. Il est au cœur de l’affaire depuis le début. C’est lui qui avait signalé la disparition de son épouse dès le samedi midi. Les enquêteurs se demandent si ce n’était pas une mise en scène après une bagarre conjugale qui aurait dégénéré. Jonathann Daval n’a jamais caché certaines tensions dans le couple notamment une dispute la veille qui lui avait laissé des traces et des blessures sur les mains.

Mais il nie avoir tué Alexia comme l’a rappelé son avocat Randall Schwerdorffer. "C’est une bonne chose, il va pouvoir s’exprimer et répondre aux rumeurs qui persistent. La famille d’Alexia le soutient. Il est présumé innocent. Il nie les faits et gardera cette position. Personne n’est surpris. La justice n’a pas d’autres suspects nous nous y attendions."

Justice - L'accord signé entre la ministre de la Justice et le syndicat majoritaire des personnels de l'administration pénitentiaire a conduit au déblocage des prisons. Seules 7 sur 188 prisons étaient encore bloquées lundi 29 janvier.



Économie - Placé en redressement judiciaire le 22 novembre dernier, Ascométal, le groupe français d'aciérie, va être repris par un groupe suisse. Un coup de massue pour les employés : 300 postes sont menacés directement.



Société - Nice va expérimenter l’utilisation de policier municipaux non armés dans des établissements scolaires.



Crue - Le pic a été atteint à Paris avec un niveau de la Seine à 5,84 mètres mesuré au pont d’Austerlitz. La crue a finalement été plus lente que prévue. L'eau devrait également mettre plusieurs jours avant de revenir à un niveau normal.