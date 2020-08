Le Havre : appel à témoins après le décès d'un Espagnol retrouvé nu

et AFP

publié le 11/08/2020 à 18:37

Au Havre, les autorités s'interrogent sur un décès mystérieux. Un homme de nationalité espagnole a été retrouvé dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 août entièrement nu et blessé dans une rue du quartier de Dollemard, au nord de la ville. Quelques heures plus tard, il est mort de ses blessures.

Ce mardi 11 août, un appel à témoins a été lancé pour comprendre ce qu'il s'est passé. "C'est un cas particulier, car on n'a pas grand-chose dessus", a indiqué une source proche de l'enquête à l'AFP. "On ne sait pas. Rien ne nous fait pencher plus vers un suicide ou un accident".

La police demande donc à "toute personne ayant été témoin d'un événement possiblement en lien avec cette affaire ou ayant découvert des vêtements ou objets ayant pu appartenir à la victime" de se manifester.

La victime, âgée en apparence de 30 à 35 ans, s'exprimait en anglais. Selon le quotidien local Paris-Normandie, la police a retracé sa localisation au début de la nuit du 4 août dans le commune d’Harfleur.