Le Havre : 40.000 peluches dangereuses détruites par les douanes

Des lions et chiots en peluche partis en fumée. Ce mercredi 23 septembre, les douaniers du Havre ont procédé à la destruction de 40.000 peluches aimantées arrivées sur le port cet été. La direction générale des douanes a publié un communiqué expliquant que "ces jouets se sont révélés dangereux".

Deux lots de 20.000 lions et chiots en peluche en provenance de Chine et à destination d’une société basée en Île-de-France ont donc été détruits. "Les marchandises avaient été interceptées courant août, sur la base d’un ciblage des douaniers du port", est-il encore écrit dans le communiqué qui précise que "le chargement avait été bloqué dans l’attente des résultats", d'un laboratoire.

Résultats qui ont révélé de nombreuses non-conformités et "notamment des coutures trois fois moins résistantes aux tractions que les normes en vigueur, laissant échapper des aimants près de quatre fois plus puissants que le maximum autorisé et d’une taille permettant leur ingestion par des enfants", est-il précisé.