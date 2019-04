Le fondateur des prothèses PIP, Jean-Claude Mas, est mort à 79 ans

publié le 04/04/2019 à 23:51

Il laisse derrière lui des centaines de milliers de victimes dans le monde entier : Jean-Claude Mas, le fondateur du fabricant de prothèses mammaires Poly Implant Prothèse (PIP), au coeur d'un gigantesque scandale sanitaire, est mort jeudi à 79 ans.



"J'ai eu sa compagne en larmes ce (jeudi) matin, elle m'a annoncé qu'il était décédé dans la clinique où il avait été admis pour une opération", a précisé son avocat Yves Haddad, confirmant une information de Var-Matin. Jean-Claude Mas souffrait notamment de problèmes cardiaques et de diabète.

Ces prothèses, après un contrôle de l'Inspection du travail en mars 2010, avaient provoqué un scandale planétaire : un million d'entre elles avaient été écoulées dans le monde entre 2001 et 2010, date de la mise en liquidation de la société PIP. Le nombre de femmes victimes autour du globe est évalué à 400.000.

"Géo Trouvetou du Var"

Son avocat le décrivait comme un "Géo Trouvetou du Var", mais plutôt qu'un inventeur, il était apparu devant la justice comme un escroc, qui se croyait au-dessus des normes et des lois, commercialisait des prothèses mammaires remplies d'un gel fabriqué à base d'huile industrielle et présentant un taux anormal de ruptures.



Condamné une première fois à Marseille en 2013, Jean-Claude Mas avait écopé à nouveau en appel en 2016 de quatre ans de prison ferme et 75.000 euros d'amende pour escroquerie et tromperie aggravée.