Le couple Blata dans la tourmente : qui sont-ils ?

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le célèbre couple d'influenceurs Blata, installé à Dubaï. Meta (la maison mère de Facebook et Instagram) a annoncé jeudi 26 janvier avoir supprimé le compte Instagram de Marc (suivi par 4,2 millions de personnes) et de sa femme, Nadé (2,8 millions de personnes).

Marc est un ancien candidat de téléréalité, ayant acquis une notoriété sur les réseaux sociaux avec ses "croustis", présentés comme des révélations sur l'univers de la téléréalité, les stars du rap ou du football.

"Nous avons des règles claires à l'encontre des personnes qui tentent d'utiliser nos services pour abuser les autres", a précisé un porte-parole de Meta à l'AFP. "Nos équipes ont retiré une série de comptes violant ces politiques et restent déterminées à poursuivre leur travail pour supprimer les contenus et les comptes qui enfreignent nos règles", a-t-il poursuivi.



Cette annonce intervient quelques jours après le dépôt de deux plaintes collectives par le collectif d'Aide aux victimes d'influenceurs (AVI) auprès de la procureure de Paris. Soit 88 plaintes conjointes, pour "escroquerie en bande organisées, associations de malfaiteurs et abus de confiance".

Préjudice salé

La première plainte, "contre x", vise la plateforme Animoon, dans le cadre d'une possible arnaque aux NFT, un système de jetons adossés à des cryptomonnaies. Fortement inspiré du jeu de cartes Pokémon, ce projet aurait réuni plus de 5.000 investisseurs.

Le principe ? Comme d'autres influenceurs français, Marc Blata et sa compagne auraient proposé à leurs abonnés d'acheter des jetons non fongibles en leur assurant que leur investissement les couvrirait d'or : 2.500 dollars offerts mensuellement à vie, des vêtements de luxe, des voyages au Japon et des gains de cartes Pokémon.

Problème, cinq mois après la vente de ces NFT, aucun investisseurs français n'a récolté de dividendes. "Les fondateurs et administrateurs sont injoignables", a précisé Franceinfo. "Ils avaient annoncé un projet avec des cadeaux. Il n'y a rien de tout ça, désormais que des caisses vides", a avancé le collectif AVI, cité par 20Minutes. "Le préjudice total de l'affaire est estimé à plus de 6 millions de dollars, soit plus de 5,5 millions d'euros", a précisé Le Parisien.

La seconde plainte vise directement le couple Blata. Depuis plusieurs années, Marc et Nadé proposent à leurs abonnés de les suivre dans des activités de copytrading (trading en ligne), via la plateforme Telegram. "Avec la promesse de recevoir des indications permettant d'imiter les investissements, ventes et reventes des traders professionnels. Et ainsi s'enrichir facilement même si l'on n'y connaît rien", a écrit le quotidien Libération. De bons conseils obtenus en échange d'une cotisation d'entrée dans le canal de 500 euros.

Les pertes financières sont importantes, entre 1.500 et 2.000 euros par personne, a estimé le collectif AVI. Précisant qu'un membre a été délesté de la rondelette somme de 13.000 euros.

Marc Blata se défend

Contacté par BFMTV, Marc Blata a réfuté ces accusations : "Le projet Animoon est sorti il y a environ un an [...] Entre-temps, il y a eu la crise financière et la déflation", a-t-il notamment expliqué. "Ce n'est pas moi le fondateur d'Animoon, je ne suis pas responsable".



L'homme a également rejeté la faute sur les personnes qui investissent sans être assez vigilantes : "Je ne suis pas tradeur mais j'ai atteint un certain niveau qui me permet d'être crédible. Quand j'envoie les signaux des tradeurs professionnels, il faut les suivre à la minute près. Le problème, c'est que les gens le font à la va-vite et ratent leurs trades", a-t-il argumenté. "C'est un domaine risqué, il faut être assidu".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info