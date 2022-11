Le CHU de Dijon accusé d'avoir laissé mourir de faim une patiente

Crédit : Idhir Baha / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le CHU de Dijon se défend d'avoir laissé mourir une patiente en août dernier. La victime est une femme de 77 ans, admise pour une fracture du fémur, dans l'attente d'une opération sans cesse reportée. Sa fille Murielle accuse l'établissement de ne pas avoir nourri sa mère durant plusieurs jours.

"Elle a eu un bouillon de légumes le 24 au soir et c'est la dernière fois qu'elle s'est nourrie", assure cette dernière. Un manque de repas qu'auraient justifié les médecins par la nécessité de maintenir la patiente à jeun, avant l'opération qui tardait à se faire. Ce retard aurait alerté Murielle, qui dit avoir renoncé à agir, refusant d'aller "à l'encontre de l'hôpital". Sa mère est décédée le 31 août, après avoir été admise en réanimation pour "déshydration".

A posteriori, cette dernière se sent coupable : "On se dit 'on aurait dû taper du poing sur la table', mais c'est trop tard", assure-t-elle, redoutant qu'une "autre famille" ne se retrouve "dans la même détresse".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info