Le calvaire des clients de la banque ING dont les comptes ont été fermés sans prévenir

Les clients de la banque ING, qui a brusquement fermé il y a quelques semaines, vivent un véritable calvaire. Nous sommes en plein milieu des vacances d'été, Florian s'arrête à une station-service pour y faire le plein mais sa carte bancaire ne passe plus, tout comme celle de sa femme. Leurs comptes ont été fermés sans préavis.

"Personne ne nous a prévenus pour nous dire 'attention, à telle date vos moyens de paiement seront arrêtés'. Aujourd'hui, tout l'argent que j'avais sur mes comptes ING, épargne et compte courant, est toujours bloqué chez ING", déplore Florian. "La fermeture du compte a été effective le 21 juillet et je n'ai toujours pas récupéré mon argent". Ces quelques milliers d'euros bloqués, Florian en aurait bien besoin.

Comme si ce n'était pas suffisant, il est désormais interdit bancaire à cause d'un chèque de 23 euros qu'il avait signé quelques jours avant la fermeture de son compte. "Je suis déjà assez mal vu auprès de ma nouvelle banque aujourd'hui. Je ne peux plus faire de chèque, je ne peux plus faire de virement, je suis complètement coincé", regrette-t-il. "Je n'ai même plus accès à mon espace client, à mes relevés de compte. Je ne sais même plus quels sont les derniers mouvements qu'il y a eus sur mon compte bancaire".

Quand Florian décide d'appeler le service client, il se passe toujours la même. Une heure d'attente pour aucune avancée. Contactée, la banque affirme être en train de renforcer ses équipes pour que tout rentre dans l'ordre.

