INFO RTL - Alsace : une ligne de cars scolaires supprimée, faute de chauffeurs

C'est un casse-tête pour des parents alsaciens en cette veille de rentrée scolaire. À Andlau, sur la route des vins d'Alsace, faute de chauffeurs, la ligne de cars scolaires est tout bonnement supprimée.

Thierry Frantz, le maire d'Andlau est en colère, car il a été mis devant le fait accompli. Lundi 29 août seulement, il a appris que le bus qui emmenait les collégiens dans la ville voisine de Barr était supprimé. "Il n'y en aura pas du tout, on n'est pas content du tout non plus. Cela concerne deux bus de 40 places, entre 80 et 100 élèves. Nous sommes la seule ligne supprimée purement et simplement", a-t-il déclaré sur RTL.

Les parents doivent donc se débrouiller seuls. C'est un casse-tête pour Virginie, maman de trois enfants. Elle doit en déposer deux à l'école dans le village à 8h et sa grande fille doit arriver au même moment au collège à 6 km de là. Elle est d'autant plus énervée qu'elle avait déjà payé l'abonnement de bus scolaire cette année. "Quand on réserve la place, vous payez l'abonnement tout de suite. C'est 94 euros l'année et on se retrouve sans rien", a-t-elle confié avant d'ajouter : "Ça chamboule tout, mais on n'a pas le choix".

De son côté, le maire d'Andlau réclame l'aide de l'armée pour remplacer les bus scolaires. À quelques heures de la rentrée, aucune alternative n'a encore été trouvée.

