Landes : percuté par un cerf, un chasseur a le visage arraché

publié le 28/01/2020 à 17:17

Lors d'une partie de chasse dans la forêt de Lesperon dans les Landes, samedi 25 janvier dans l'après-midi, plusieurs cerfs sont repérés par un chasseur. Alors que l’homme, âgé de 36 ans, se trouve à proximité du troupeau, un des cerfs s’enfuit et se retrouve face à face avec lui. L'animal, de 156 kg, le charge et le percute avant de prendre la fuite.



Grièvement blessé, le chasseur ne prend pas la mesure de la gravité de sa blessure au visage et continue de chasser : "Pour moi, c’était un petit pète mais en réalité j’avais la moitié du visage arrachée." Un autre chasseur arrive sur place et constate la plaie béante : il lui demande alors de ne plus bouger et appelle les secours. En effet, la victime a un trou au milieu du visage avec la peau qui pend, ouverte de la pommette jusqu’au bout du nez, rapporte Midi Libre.



Un cerf le heurte à Lesperon (40) : "Je pensais que c’était un petit pète mais j’avais la moitié du visage arrachée" https://t.co/ogXhMgCutU pic.twitter.com/EXyYOvjmQQ — Sud Ouest (@sudouest) January 26, 2020

Héliporté à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, l’homme recevra pas moins d’une cinquantaine de points de suture. Sa bouche, ses yeux ont été épargnés, et les médecins n’ont relevé aucune fracture. La victime a d’ores et déjà confié qu’elle repartirait chasser malgré cet accident.