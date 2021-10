Landes : 25 ans de prison pour avoir tenté de tuer son voisin sur fond de haine raciale

Il avait tiré sur son voisin à cinq reprises. Claude Gorsky a été condamné à 25 ans de prison ce jeudi 7 octobre par la Cour d'Assises des Landes, pour tentative d'assassinat sur fond de haine raciale. La victime, Saïd El Barkaoui, avait succombé à ses blessures deux semaines plus tard.

En cinq jours, la justice a décidé de retenir la motivation raciste et la préméditation, rapportent nos confrères de France Bleu Gascogne. "C'est un procès extraordinaire, hors norme. Cinq jours pour juger celui qui s'est tenu devant la Cour en tenant des propos insupportables", a déclaré l'avocat général Me Olivier Janson. "Votre rôle, c'est de donner du sens là où il n'y en a plus. Dire aux victimes qu'elles sont bien victimes, et à l'auteur qu'il doit être condamné pour ça", a-t-il déclaré en s'adressant aux jurés d'après nos confrères.

Claude Gorsky était jugé pour des faits commis le 20 mai 2018. Un conflit de voisinage opposait ce sexagénaire et Saïd El Barkaoui, un père de famille de 39 ans. C'est alors que ce dernier aurait reçu cinq balles, précisaient nos confères au moment des faits. "L'accusé répète : je ne suis pas raciste... On croit rêver ! On croit rêver ! On est sur un racisme viscérale. Que lui aille vivre chez eux, pas de problème, mais qu'ils viennent vivre dans sa sphère, c'est autre chose." De poursuivre : "Il n'y a pas de caïd dans cette histoire, mis à part Claude Gorsky."

Pour sa part, la défense a soulevé des "parts d'ombres" dans le dossier, évoque France Bleu, notamment le fait que Saïd El Barkaoui inspirait de la peur chez l'accusé et certains de ses voisins. Une seconde avocate à quant à elle évoqué l'état psychologique de Claude Gorsky : "Les experts ont décrit un homme vulnérable, qui vit dans l'insécurité permanente et qui a des dégradations de jugement", a-t-elle déclaré. Pas suffisant pour convaincre.