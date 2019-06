publié le 23/06/2019 à 20:22

Cette famille a vécu un terrible drame dimanche. Vers midi, un homme de 36 ans s'est noyé au lac de Saint-Cyr dans le département de la Vienne, sous les yeux de sa femme et de ses trois enfants, d'après une information de la Nouvelle République. Réputé pour être un piètre nageur, l'homme était parti se baigner en fin de matinée.

Ne le voyant, plus, ses proches ont donné l'alerte. Malgré l'intervention des sauveteurs, il n'a pas pu être réanimé. Le site d'informations locales précise que les pompiers se sont déplacés, accompagnés du SAMU et d'un hélicoptère. L'intervention aurait débutée à 11h50 et aurait pris fin à 15 h 30.

Selon le média local, une cellule psychologique a été mise en place dès cette après-midi pour le personnel du parc, très choqué par ce drame. Sous le choc, la compagne du défunt devait être hospitalisée au CHU.