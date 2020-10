La police scientifique peut désormais détecter les odeurs corporelles

publié le 28/10/2020 à 08:46

La police scientifique célèbre ses 110 ans ce mercredi 28 octobre. Le premier bureau de la PTS (pour police technique et scientifique) a été créé à Lyon. Il est basé à Écully depuis 1999.

Que ce soit au niveau de l'ADN, de l'analyse des voix et des sons, ou des recherches dans les sols, "les méthodes analytiques et les équipements ont énormément progressé ces dernières années", comme l'explique Francis Choukroun, directeur de l'Institut national de police scientifique, chef du réseau des cinq laboratoires de police scientifique.

Par exemple, pour l'ADN, ces techniques "permettent aujourd'hui d'amplifier et d'isoler des traces mélangées, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent parler de cold case. De plus en plus de dossier sont rouverts grâce aux nouvelles techniques".

Et parmi les nouvelles techniques, l'une d'elles peut paraître surprenante : l'odorologie. Les experts scientifiques sont aujourd'hui capables de repérer les odeurs corporelles des criminels ou des victimes. "C'est un protocole qui a été validé il y a maintenant plusieurs années. Ça consiste à prélever les odeurs et ça peut de prime abord surprendre. Dans un véhicule, vous allez pouvoir, avec des linges spéciaux, capter les odeurs corporelles laissées sur le volant, sur le levier de vitesse, par un individu. Les conserver, et ensuite nous allons comparer ces odeurs avec des chiens. Le principe est très simple. C'est le principe des chiens de piste adapté à l'enquête criminelle".