La mère de Louis, le jeune homme filmé à l'agonie dans un hôpital après s’être empalé sur un poteau, a décidé de porter plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Contactée par RTL, maître Fanny Colin, son avocate, estime que le lieu dans lequel a été filmée la vidéo est "un lieu privé par excellence" : "C'est le lieu le plus secret où chacun livre ce qu'il a de plus intime. Il y a là dans la captation et la diffusion de ces images, un attentat à la vie privée de ce jeune homme, c'est-à-dire le moment de sa mort".



Et l'avocate rappelle également que la famille et les amis de la victime ont été choqués par les images diffusées sur les réseaux sociaux. "Nous sommes écœurés", avait déclaré la mère du jeune homme sur RTL. "C'est une abomination pour lui, mais c'est également une abomination pour sa famille et ses amis à qui on fait vivre en direct le moment de son décès", rajoute son avocate.



Pour rappel, deux enquêtes ont été ouvertes dans cette affaire, l'une par le parquet de Paris, l'autre par l'AP-HP. Dans les deux cas, il s'agit d'identifier celui ou ceux qui ont diffusé ces images.