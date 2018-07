La Fondation Abbé Pierre réclame des logements plus que des hébergements

publié le 30/01/2018 à 23:51

Le ras-le-bol des associations qui luttent contre le mal-logement. En France, la situation se dégrade puisque 4 millions de personnes sont soit sans toit, soit vivent dans des taudis. Ce mardi 30 janvier, la Fondation Abbé Pierre a remis son 23e rapport annuel sur le mal-logement au ministre de la Cohésion des territoires. "Il y a des choses qui empirent et des choses qui s'améliorent", souligne Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. "On a la chance d'avoir une politique du logement qui est assez efficace où l'on met des moyens", reconnaît-il, tout en regrettant que "plein de ménages passent au travers".



La Fondation Abbé Pierre souhaite porter une philosophie : "le logement d'abord". Pour elle, il est temps d'arrêter de placer des gens dans des hébergements des mois durant afin qu'ils fassent leurs preuves et qu'on leur donne enfin un logement. "Il faut leur donner un logement tout de suite".

Manuel Domergue explique qu'en 20 ans, la Finlande a réussi à diviser par cinq le nombre de personnes sans domicile. Comment ? "Ils leur ont offert un logement". Et c'est bien cela que souhaite souligner la Fondation Abbé Pierre : le problème du mal-logement se réglera par des logements et non par des hébergements.

"En France, on propose des hébergements aux gens qui sont à la rue et bien ça ne marche pas. On a doublé le nombre d'hébergements en dix ans, c'est une fuite en avant. Chaque gouvernement se félicite de faire plein de places d'hébergements, mais les gens restent dans ces hébergements, dans des hôtels qui coûtent un bras à l'assistance publique. C'est moins cher et plus digne de leur offrir un logement", martèle Manuel Domergue.

