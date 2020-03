Pourquoi Twitter se lance à son tour dans les "stories" éphémères

publié le 05/03/2020 à 15:00

Twitter veut offrir à ses utilisateurs un nouveau moyen de communiquer. Le réseau social à l'oiseau bleu a annoncé mercredi 4 mars le lancement au Brésil de la fonctionnalité "fleets", "une nouvelle façon d'entamer des conversations à partir de vos pensées fugaces", selon la société.

La particularité de ces publications réside dans leur caractère éphémère. Elles disparaissent après 24 heures, ne peuvent pas être aimées ni partagées, et s'affichent sous la forme de vignettes dans une interface déconnectée du fil d'actualité.

Les autres utilisateurs pourront répondre en message privé ou ajouter des réactions. Le format rappelle évidemment celui des "stories" popularisées par Snapchat et Instagram, qui constituent désormais un mode d'expression incontournable sur les réseaux sociaux.

Pousser les utilisateurs à interagir davantage

À travers les "fleets", Twitter espère aider ses utilisateurs à dépasser l'inhibition sociale susceptible de freiner leur expression sur la plateforme. "Certains d'entre-vous nous disent qu'ils se sentent mal à l'aise sur Twitter parce que n'importe qui peut réagir en public à leurs tweets ou parce qu'il y a cet aspect de permanence et de performance lié aux compteurs de 'j'aime' et de 'retweets'. Nous voulons vous permettre d'interagir avec moins de pression et plus de contrôle, au-delà des tweets et des messages directs", explique l'entreprise dans son communiqué.

À l'origine, les tweets étaient déjà pensés comme des pensées passagères. La limite de caractère et le fil d'actualité constamment mis à jour encourageaient l'instantanéité et les traits d'esprit. Mais les usages des réseaux sociaux ont évolué au fil du temps. Sur Twitter, par exemple, des utilisateurs se sont fait une spécialité de déterrer des vieux tweets pour faire payer à des célébrités ou des anonymes des prises de position passées, qui n'ont pas bien vieillies à défaut d'avoir été forcément réfléchies.

La mémoire de l'Internet a favorisé l'émergence d'un autre type de partage, plus impermanent et plus intime. Twitter s'inscrit dans cette tendance et veut faire des "fleets" le lieu privilégié pour échanger de façon décontractée quand la timeline resterait la vitrine des positions publiques des utilisateurs.

Cela dit, même s'ils ne sont pas gravés dans le marbre comme les tweets, les "fleets" ne sont pas pour autant la promesse d'une confidentialité totale. Il sera toujours possible de les partager sur Twitter ou une autre plateforme en réalisant une simple capture d'écran.