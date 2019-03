publié le 31/03/2019 à 19:05

"Justice pour Ange" réclament sur Twitter depuis dimanche matin plusieurs personnalités, dont les hommes politiques Benoît Hamon et Alexis Corbière et l'acteur Omar Sy, après l'annonce du décès samedi soir d'Ange Dibenesha, un jeune homme de 31 ans. Il aurait été pris "de convulsions" jeudi 28 mars lors d'un contrôle routier, après avoir "ingéré une substance non identifiée", probablement de la cocaïne.



Jeudi, vers 1h50, le conducteur d'une voiture BMW a été contrôlé sur le périphérique parisien à hauteur de la porte d'Italie, selon un communiqué de la préfecture de police de Paris, publié dimanche. Le texte précise que le jeune homme, "en situation d'annulation de son permis de conduire" et connu de la police pour stupéfiants, a été dépisté positif au test d'alcoolémie.

L'homme a alors "ingéré une substance non identifiée", selon la préfecture. "C'était de la cocaïne qu'il avait sur lui, à forte dose", a précisé une source policière. Il a alors été "pris de convulsions", précise le communiqué. Les pompiers ont effectué un massage cardiaque avant que le Samu ne le transporte à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Le parquet de Paris a confirmé que le jeune homme était mort samedi soir à l'hôpital.

Enquête ouverte

Jeudi, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "usage et détention de stupéfiants". "L'enquête se poursuit depuis en recherches des causes de la mort", a précisé le parquet. "Une expertise toxicologique doit déterminer le contenu du sachet qu'il a ingéré et une autopsie est prévue lundi pour tenter de déterminer les causes de la mort", selon une source proche du dossier.



Selon une vidéo publiée par la mère d'Ange Dibenesha sur les réseaux sociaux, elle n'aurait été prévenu que vendredi, de l'hospitalisation de son fils. "Cela pourrait s'expliquer parce qu'il était connu sous différentes identités et avec différents domiciles", explique une source policière.



Le hashtag "Justice pour Ange", relayé pas de nombreuses personnalités, reprend une forme de slogan apparu avec l'affaire Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans érigé en symbole des violences policières par ses proches.