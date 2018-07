Journal de 22h : Jacqueline Sauvage graciée par François Hollande

publié le 28/12/2016 à 22:41

Cette femme de 69 ans est devenue le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. Un mouvement populaire réclame sa libération depuis plusieurs années. Près de 400.000 personnes avaient signé une pétition pour demander la grâce présidentielle. François Hollande avait d'abord accordé une grâce partielle en janvier dernier.



Mais elle n'avait pas permis à Jacqueline Sauvage de sortir de prison. La justice a refusé deux fois sa remise en liberté. Le chef de l'Etat estime désormais que la place de cette femme est auprès de sa famille. Il lui finalement a accordé la grâce totale ce mercredi 28 décembre. La décision du chef de l'Etat a été saluée par toute la classe politique et c'est une totale unanimité.

L'annonce de la libération de Jacqueline Sauvage intervient tardivement dans le quinquennat de François Hollande. Alors qu'il a renoncé à se re-présenter en 2017. Cette grâce totale accordée par le chef de l'Etat est une véritable surprise.

À écouter également dans ce journal

- Deux disparitions : Michel Déon, écrivain et membre de l'académie française. Il avait 97 ans et auteur de plus de 40 romans. On a également appris la mort de l'auteur compositeur Pierre Barouh, 82 ans avait notamment écrit les textes des chansons la Bicyclette.

- Une décision spectaculaire des Autorités Sanitaires. 30.000 étudiants vont pouvoir se faire vacciner contre la méningite en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la conséquence de trois cas, dont deux mortels, enregistrés ces derniers mois. L'Agence Régionale de Santé ne veut prendre aucun risque.





- Un homme de 29 ans est actuellement entendu par la sous-direction anti-terroriste. C'est un ancien interne en médecine à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il a été interpellé après avoir été expulsé de Turquie. Soupçonné d'apologie du terrorisme.



- Énorme excès de vitesse sur une petite route départementale dans le Jura, 240 km/h au lieu de 90. C'était un contrôle de vitesse classique près de Dole, les gendarmes ont flashé deux motards en pleine course. 150 km/h au-dessus de la limitation de vitesse.