Journal de 18h : Jacqueline Sauvage graciée par François Hollande

REPLAY - François Hollande a accordé ce mercredi 28 décembre une grâce totale à Jacqueline Sauvage.

publié le 28/12/2016 à 19:15

C’est l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de ces dernières années... Jacqueline Sauvage avait été condamnée à 10 ans de réclusion en 2014 par la Cour d'assise du Loiret, pour avoir tué son mari violent de trois coups de fusil dans le dos. Une condamnation confirmée un an plus tard, ce qui avait déclenché une mobilisation sans précédent.



En début d'année François Hollande n'avait accordé qu'une grâce partielle à Jacqueline Sauvage, ce qui lui avait permis de faire des demandes de libérations conditionnelles. Elles ont toutes été rejetées jusqu'ici. Près de 400.000 personnes s'étaient mobilisées dans une pétition pour réclamer, cette fois, une grâce totale qui vient donc enfin de lui être accordée.



L'une des singularités de l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est qu'elle avait provoquéeune émotion considérable dans tout le pays. De nombreuses femmes battues, anonymes celles-là, en avaient fait leur combat, leur représentante. Et parmi toutes les personnalités qui se battaient pour la libération et la grâce de Jacqueline Sauvage, la comédienne Eva Darlan, présidente du comité de soutien

À écouter également dans ce journal

- Primaire de la gauche : la justice a débouté Gérard Filoche.L'ancien inspecteur du travail contestait son éviction de la primaire de la gauche



- Michel Déon, écrivain et académicien est décédé à l'âge de 97 ans. Il faisait partie du courant littéraire des "Hussards". Il avait été élu à l'Académie en 1978 au fauteuil de Jean Rostand. Son livre "le taxi mauve" est l'une de ses œuvres les plus connues.



- 30.000 étudiants vont pouvoir se faire vacciner contre la méningite en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la décision spectaculaire des Autorités Sanitaires. La conséquence de trois cas, dont deux mortels, enregistrés ces derniers mois.



- Attentat de Berlin : l'enquête progresse, ce mercredi 28 décembre, les autorités allemandes ont arrêté l'un de ses proches. Un homme que les policiers soupçonnent fortement d'avoir joué un rôle dans la terrible attaque au camion, le soir du 19 Décembre.



- Afin de lutter contre l'absentéisme dans les collectivités locales, la ville de Poissy a décidé de proposer à ses 843 employés municipaux de pratiquer une discipline sportive deux heures par semaine sur leur temps de travail, dispositif sur la base du volontariat qui débutera le 16 Janvier prochain.