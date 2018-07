publié le 26/04/2018 à 16:13

La question du financement est cruciale dans la lutte contre le terrorisme. Alors que près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays sont réunis à huis clos depuis mercredi 25 avril pour la conférence "No money for terror" autour de cette question, le procureur de la République de Paris a fait des annonces sur le sujet.



Invité sur le plateau de Franceinfo jeudi 26 avril, François Molins a annoncé qu'après deux ans d'enquête en relation avec les services de renseignement financier, ils ont identifié "416 donateurs" en France et "320 collecteurs essentiellement basés en Turquie et au Liban grâce à qui les jihadistes d'Irak et de Syrie pouvaient recevoir des fonds".

Cet argent est transmis de différentes manières, que le procureur a détaillées : "les cartes prépayées, les dons aux associations humanitaires, les dons aux collecteurs, le recours à certains modes virtuels de paiement". "Tout ça fait qu'au bout du compte des organisations peuvent recevoir ce type d'argent et préparer un certain nombre d'actions en France ou à l'étranger", ajoute-t-il.

Le procureur bien au fait des dossiers concernant le terrorisme poursuit en expliquant que "des organisations comme Daesh et al-Qaïda ont besoin d'argent pour subvenir à un certain nombre de besoins". La veille, Europe 1 avançait que la cagnotte de l'État islamique s'élevait à 3 milliards d'euros, un chiffre nuancé par Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme (Cat).



Ces suivis de circuits "ont permis d'identifier des jihadistes qui se trouvaient en Syrie et en Irak alors que jusque-là nous n'étions pas avisés de leur présence là-bas", explique encore François Molins.