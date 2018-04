Filière jihadiste de Lunel : 7 ans de prison pour un prévenu, un autre relaxé

publié le 13/04/2018 à 14:15

C'était un procès très attendu. Depuis le 5 avril dernier, cinq hommes entre 29 et 47 ans étaient jugés au tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en vu de la préparation d'actes de terrorisme. Ils font tous partis de la filière jihadiste de Lunel, commune de l'Hérault dont une vingtaine de jeunes étaient partis faire le jihad en Syrie et devenue véritable laboratoire du jihadisme à la française.



Le tribunal a rendu sa décision vendredi 13 avril : quatre hommes ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement et le cinquième a été relaxé.

Le tribunal correctionnel de Paris a considéré que deux d'entre eux, par leurs discours et leur diffusion de la propagande du groupe jihadiste État islamique, avaient encouragé les départs en Syrie. Ces deux hommes, Hamza Mosli et Jawad Salih, ont été condamnés respectivement à sept et cinq ans.



Mardi 10 avril, le parquet avait requis des peines allant jusqu'à neuf ans de prison. La procureure a demandé neuf ans, assortis d'une période de sûreté des deux tiers et d'un maintien en détention, à l'encontre de Hamza Mosli, 29 ans, estimant qu'il a joué depuis Lunel un "rôle majeur" dans les départs, échelonnés entre 2013 et 2014, ou les conversions aux thèses jihadistes.

Ce procès s'est déroulé en l'absence de la plupart des Lunellois partis en Syrie : une quinzaine font toujours l'objet de mandats d'arrêt et, parmi eux, une dizaine sont présumés morts, selon un dernier bilan de la préfecture.