publié le 25/04/2018

C'est une première. À l'occasion de la conférence sur le financement du terrorisme ce mercredi 25 et jeudi 26 avril, la Direction générale de la sécurité intérieure a ouvert les portes de son siège à Levallois-Perret à RTL. Cet événement, annoncé par Emmanuel Macron à la fin du mois d'août 2017, se tient au siège de l'OCDE à Paris, et rassemble 80 ministres et 500 experts, venus de 72 pays du monde.



"No money for terror", le nom de la rencontre internationale, vise à mettre en commun les bonnes pratiques afin d'assécher les financements des mouvements terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda. Pour mener à bien cette mission, 1.900 créations de postes dans tous les services de renseignement ont été prévus durant le quinquennat, avec une diversification des profils recherchés.

Il y a par exemple Louis, un informaticien recruté il y a quatre ans. Alors qu'il finissait son école d'ingénieur, la DGSI fait discrètement savoir qu'elle cherche des cracks en informatique. "Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé spontanément", raconte-t-il au micro de RTL. "Lorsque les attentats sont arrivés, j'étais déjà dans un processus de recrutement et ça m'a confirmé dans mon choix", poursuit l'informaticien. Désormais, il conçoit des logiciels pour traquer les terroristes. Une profession dont il a informé ses parents mais pas sa compagne.

Une diversification des profils recrutés

Informaticiens hors pairs, linguistes arabes... Dans certaines écoles, la DGSI organise même des conférences pour attirer les meilleurs éléments. Jérémie, 34 ans, est issu de Sciences-Po. Analyste, il dirige un groupe chargé d'évaluer la menace jihadiste. "

Mes proches savent où je travaille mais ne savent pas forcément ce que je fais au quotidien Jérémy, membre de la DGSI Partager la citation





. De manière générale, il ne faut pas avoir trop d'ego et éviter au maximum de parler de ce que l'on fait en détail", explique-t-il.



Depuis 2013, les services secrets français ont déjoué 50 attentats. "Quand on parvient à éviter un attentat sans que la population ne le sache, et que l'on voit l'insouciance des gens, (...) je pense que c'est la plus belle récompense", confie Thibaut, un jeune policier de la DGSI.