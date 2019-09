Jessica Jaymes, la star du porno, est morte à 43 ans

publié le 19/09/2019 à 10:22

Drame dans l'industrie de la pornographie. Selon le site américain TMZ, Jessica Jaymes, 43 ans, a été retrouvée morte à son domicile, à San Fernando Valley en Californie. C'est un de ses amis, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles, qui a découvert l'actrice inconsciente chez elle, mardi 17 septembre.

Jessica Michael Redding, de son vrai nom, était déjà décédée lorsque les secours sont arrivés sur place. D'après eux, elle aurait succombé à un arrêt cardiaque. Une enquête est en cours et la dépouille de l'actrice a été confiée au médecin légiste pour une autopsie selon le site américain TMZ. La cause du décès reste à définir, la victime avait des antécédents de crises de convulsions et plusieurs médicaments prescrits sur ordonnance ont été retrouvés à son domicile.

La défunte, d'abord professeure, s'était lancée dans la pornographie en 2002 alors qu'elle avait 26 ans. Elle a depuis tourné dans plusieurs centaines de films pour adulte. Elle a également fait des apparitions à la télévision dans des rôles plus soft. Elle a notamment joué dans quelques épisodes de la série Weeds.