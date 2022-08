Japon : six personnes blessées par un dauphin

C'est une histoire insolite que les autorités ne veulent pas prendre à la légère. Six personnes ont été blessées, depuis fin juillet, par un dauphin sur la côte de la mer du Japon. Les autorités ont mis en garde les baigneurs contre l'animal, les invitant à éviter les baignades trop éloignées du rivage. La plupart des incidents se sont produits à moins de 10 mètres de la plage.

Sur les six victimes, le cas le plus grave est celui d'un homme qui a dû recevoir plus de 14 points de suture à la main après avoir été mordu, explique The Guardian. Selon le propriétaire d'un café attenant à une plage, les incidents avec les dauphins sont connus mais se sont intensifiés "au point qu'ils se précipitent" désormais sur les baigneurs.

Des appareils sous-marins émettant des ultrasons ont été installés afin de dissuader les animaux de s'approcher, sans succès, toujours selon The Guardian. Des patrouilles de police surveillent les plages afin de mettre en garde les baigneurs contre la menace. Une vidéo de prévention a été sortie sur les médias japonais.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info