publié le 06/11/2018 à 17:55

L'incendie s'est déclaré mardi peu avant 1H30 dans les locaux de la police municipale de Pont-de-Claix, une commune située dans la proche banlieue de Grenoble, en Isère. Des sources concordantes ont révélé que cet incendie serait d'origine criminelle et donc volontaire.



Situé au rez-de-chaussée d'un ancien collège, réaménagé pour accueillir des commerces et revitaliser le quartier, ces locaux de 100 mètres carrés qui abritaient depuis un mois et demi les policiers municipaux de la ville ont été totalement détruits. Le feu a été éteint au moyen de deux lances à incendie et a nécessité la présence de vingt sapeurs pompiers.

Les techniciens en investigations criminelles de la gendarmerie ont constaté sur place "l'effraction d'une vitre et la présence de fortes odeurs d'hydrocarbures", a précisé la gendarmerie, confirmant une information du Dauphiné Libéré. La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Grenoble s'est saisie de l'enquête.