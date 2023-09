INVITÉE RTL - Drame de Montreux : comment la journaliste Ariane Chemin a tenté de percer le mystère

Le 24 mars 2022, une famille française se suicidait à Montreux, en Suisse. Seul l'un des enfants, âgé de 15 ans, a survécu à cette chute du septième étage. Si la police a terminé ses investigations au cours de l'été 2023, la journaliste Ariane Chemin a enquêté sur cette affaire, et raconte ce qu'elle a découvert dans un livre intitulé Ne réveille pas les enfants, qui paraît aux Éditions Du Sous-Sol.

Prémédité, l'acte s'est déroulé selon un plan précis et organisé, explique la journaliste du Monde : "Un couple, leurs deux enfants âgés de 15 et 8 ans ainsi que la sœur jumelle de la mère de famille, tous ont sauté sans laisser de lettre d'explication et sans que personne dans la rue ne les ait vus tomber".

S'en est suivie une enquête de la police suisse, beaucoup moins bavarde que son homologue française. D'emblée, les policiers ont évoqué une dérive sectaire et survivaliste, liée l'épidémie de Covid et à la guerre en Ukraine. "Le dossier s'est clos ainsi, en restant un mystère et sans que l'on sache vraiment ce qu'il s'est passé", constate Ariane Chemin.

"Une femme paranoïaque et terrorisée par tout"

"Ce suicide est un acte prémédité, je pense par la mère de famille et par sa sœur", confie la journaliste au micro de RTL. Les deux femmes étaient les petites-filles de Mouloud Feraoun, un écrivain algérien très connu au Maghreb, assassiné par l'OAS en 1962. Au fil de son enquête, Ariane Chemin trouve d'ailleurs des "coïncidences exagérées entre les deux drames".

Ariane Chemin s'est ensuite focalisée sur la vie des petites-filles de l'écrivain, qu'elle pense être les instigatrices de ce suicide collectif. En fouillant leur passé, la journaliste a notamment découvert que, déjà à l'école, la mère de famille s'était révélée assez fragile.