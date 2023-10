INVITÉE RTL - Dominique Tapie victime de home-jacking : "Il m'a dit ta gueule, les bijoux et l'argent"

Le "home-jacking" connaît ces dernières années une forte augmentation. Il s'agit d'un vol commis au sein d’un domicile en présence des habitants. Les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur indiquent une hausse de 30 % du nombre de vols avec violence dans les logements, en 2020. Le couple Tapie a été victime d'un "home-jacking", dans la nuit du 3 au 4 avril 2021.

Dans son ouvrage consacré à son mari, Bernard. La fureur de vivre, publié aux éditions de l'Observatoire, Dominique Tapie revient notamment sur ce violent cambriolage, intervenu quelques mois avant la mort de son époux.

Dans Focus Dimanche, Dominique Tapie revient sur ce sombre événement ."Ils nous ont surpris en plein sommeil, donc on était choqués et démunis. Nos deux portables ont été détruits instantanément. Tout s’est passé dans le noir, j’ai vraiment cru que j’allais y passer", insiste-t-elle, avant d'ajouter, "Quand l'agresseur m'étouffait, il m’a dit ‘ta gueule, les bijoux, le coffre et l’argent'. J’essayais de crier pour réveiller Bernard, mais il avait déjà été attaché et ligoté au pied du lit."

Quand l’agresseur m’étouffait, il m’a dit ‘ta gueule, les bijoux, le coffre et l’argent !" Dominique Tapie

Le "home-jacking" a duré une quinzaine de minutes. Un moment traumatisant pour Dominique Tapie, mais pas pour son mari. "J’ai fait des séances chez le psy, mais Bernard n’a rien fait du tout. Il me disait, c’est un non-évènement."

