INVITÉ RTL - Incendie à L'Île-Saint-Denis : la rénovation de la cité est prévue "à partir de 2025", explique le maire

Au lendemain du terrible incendie survenu dans un tour d'immeuble, à L'Île-Saint-Denis, près de Paris, Mohamed Gnabaly, maire de la petite commune de Seine-Saint-Denis, a accepté d'apporter son éclairage sur ce drame, qui a causé la mort de trois personnes. "C'est deux familles que l'on connaît bien", explique l'édile sur RTL à propos des victimes. Et de préciser : "Mon adjointe au sport a perdu sa sœur et son neveu".

Les habitants de l'immeuble sinistré ont dans un premier temps été accueillis dans un gymnase, mis à disposition pour l'occasion, avant de passer la nuit chez leurs proches, ou "dans des hôtels", explique par ailleurs le maire. "Les trois derniers niveaux du bâtiment ne sont plus habitables", indique Mohamed Gnabaly. Une "phase de recherche de logements" va donc s'ouvrir pour reloger les habitants de ces trois étages, ajoute-t-il.

Plusieurs personnes ont confié leur colère quant à l'état déplorable dans lequel se trouvait cette tour d'immeuble, où un départ de feu s'était déclaré récemment. Le maire dit "comprendre" leur colère et leur incompréhension. "On a un patrimoine social qui date des années 1960-1970, qui est en cours de rénovation", explique-t-il. "Il y a un projet de rénovation de toute cette cité prévu à partir de 2025", indique-t-il, précisant qu'il souhaite en revanche rester "prudent" sur le "lien de causalité entre la vétusté de l'immeuble et l'incendie qu'il y a eu".

Il y a eu quelques réparations […] mais loin de la rénovation globale qu'on demandait, et qui doit arriver dans les prochaines années. Mohamed Gnabaly, maire de L'île-Saint-denis

Concernant le précédent incendie, Mohamed Gnabaly révèle qu'il a eu lieu "il y a un peu moins de deux ans". Le feu "avait pour origine un incident ménager", souligne-t-il à propos de cet incident, pointé par plusieurs habitants dans leurs témoignages. "Il y a eu quelques réparations" depuis le rachat de l'immeuble par le bailleur Seine Saint-Denis Habitat, indique Mohamed Gnabaly, "mais loin de la rénovation globale qu'on demandait, et qui doit arriver dans les prochaines années", ajoute-t-il toutefois, souhaitant "accélérer" les travaux dans la cité. Pour l'élu, la priorité reste désormais d'obtenir le rapport des pompiers et les résultats de l'enquête en cours, afin de garantir au mieux la sécurité des locataires.