INVITÉ RTL - Émeutes : "350 individus ont été interpellés" depuis le début de l'été, annonce la Police nationale

La police a travaillé tout l’été à la recherche de ceux qui ont incendié et/ou dégradé des dizaines d’écoles et de bâtiments, publics ou non, pendant les émeutes qu’on a connues fin juin, début juillet. L'identification et l'interpellation des émeutiers casseurs "va durer très longtemps", explique ce lundi 21 août sur RTL le contrôleur général Frédéric Laissy, chef de la communication de la Police nationale.

Depuis les émeutes, "nous avons 350 individus qui ont été interpellés", ajoute-t-il. Ils s'ajoutent aux 3.800 interpellations en flagrant délit pendant les émeutes.

Parmi les lieux pris pour cible pendant ces émeutes, il y a le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de L'Haÿ-les-Roses. Les émeutiers avaient utilisé une voiture bélier pour enfoncer le portail du jardin et mis le feu à un véhicule alors même que l’épouse du maire et ses enfants se trouvaient à l’intérieur de leur maison. Un mois et demi plus tard, ils n’ont pas encore été interpellés. "Je n'ai pas qualité pour communiquer sur cette enquête en particulier. Ces procédures ont fait l'objet de beaucoup de saisines de la police judiciaire. Le temps judiciaire parfois n'est pas aussi rapide qu'on le souhaite. Le travail des enquêteurs se fait dans la durée, dans la profondeur", explique Frédéric Laissy.