INFO RTL - PPDA : une plaignante confrontée au journaliste pour des faits non-prescrits

La plaignante s'est engouffrée dans un taxi, casquette sur la tête et lunettes de soleil sur le nez. La confrontation aura duré plus de deux heures dans les locaux de la BRDP, la Brigade de la Répression de la Délinquance aux personnes. D'un côté, Patrick Poivre d'Arvor, de l'autre cette femme qui l'accuse de l'avoir embrassé de force pendant une soirée de cocktail. Selon nos informations, les faits remontent à 2018 : ils sont en théorie non prescrits, et donc susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.



Pour les enquêteurs, il était bien sûr primordial de confronter leur version. C'est d'ailleurs la toute première fois que Patrick Poivre d'Arvor doit répondre en personne à l'une de ses accusatrices. Cette femme fait partie des trois dernières à s'être manifestées auprès de la justice. C'était en avril dernier. Un espoir pour toutes les autres femmes qui accusent l'ancien journaliste star, qui redoutent que l'enquête préliminaire se termine bientôt par un classement sans suite. Au tout dernier décompte du parquet de Nanterre, elles sont 19 à avoir été entendues par la Justice, 10 à avoir porté plainte.

