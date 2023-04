INFO RTL - Nord : elle percute son ex-conjoint violent, l'homme est introuvable

Jeudi 6 avril à 20h, des policiers en patrouille dans les rues d'Aniche (Nord) ont contrôlé une femme qui venait de griller un feu rouge. Le véhicule est maculé de sang sur le pare-choc avant, et une portière arrière. Une vitre est également brisée et le véhicule présente des éraflures et des enfoncements.

La conductrice, une femme de 28 ans, explique alors aux forces de l'ordre qu'elle vient d'échapper à son ex-conjoint qui la menaçait avec un couteau. Selon ses dires, elle l'aurait percuté avec son véhicule puis sciemment roulé dessus. Un couteau était présent sur la banquette arrière de la voiture. Les dépistages d'alcoolémie et de produits stupéfiants effectués sur la jeune femme se sont avérés négatifs, elle a été placée en garde à vue.

Des recherches ont été menées toute la nuit pour retrouver l'homme, en vain, l'homme est toujours introuvable. La police avait été destinataire de signalements de violences commises sur la femme par son ex-conjoint en 2022 et 2023.

