INFO RTL - L'homme enlevé à Villeparisis il y a 11 jours retrouvé sain et sauf

L'homme enlevé le 8 janvier dernier par quatre malfaiteurs armés et cagoulés dans le centre-ville de Villeparisis a été retrouvé sain et sauf ce jeudi matin. Selon nos informations, il est actuellement entendu par les enquêteurs de la PJ de Versailles.

Cet homme, dont les policiers n'avaient pas réussi à établir l'identité au début de l'enquête, s'est présenté au commissariat ce matin après avoir été identifié par les enquêteurs. Pour le moment aucun ravisseur n'a été interpellé, et les policiers versaillais vont tenter de comprendre les raisons de cet enlèvement. On ne sait pas à ce stade, combien de temps a duré son enlèvement.

Dans une vidéo de deux minutes filmée par des riverains et diffusée sur les réseaux sociaux, on voit l'homme violenté par un groupe de quatre hommes dont l'un porte un fusil. Ils le frappent à plusieurs reprises et parviennent à l'enfermer dans le coffre avant de prendre la fuite.

Rappelons que les enlèvements et séquestrations sont des phénomènes récurrents dans le milieu du crime organisé et plus particulièrement chez les trafiquants de produits stupéfiants. Il n'est pas rare qu'une personne qui a contracté une dette ou qui est accusé d'avoir volé des produits à un groupe, soit enlevée et violentée jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé avec l'entourage de la victime. Généralement, les victimes de ces enlèvements coopèrent peu avec les forces de l'ordre.

