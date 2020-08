Indre : un détenu jette ses excréments sur un surveillant

publié le 23/08/2020 à 19:33

Dans la prison de Châteauroux, un détenu a envoyé une barquette d'excréments en direction d'un surveillant tout en l'insultant ce vendredi 21 août.

Emprisonné depuis deux ans au centre pénitentiaire, le détenu en question était "ingérable car il souffre de problèmes psychologiques" et ce n'est pas la première fois qu'il fait preuve de tant de violences, souligne Pierre un collègue de celui qui a été agressé. "Il lui a demandé s'il aimait ça, c'est extrêmement dégradant", précise Pierre auprès de nos confrères de France 3 Centre Val-de-Loire.

"Il y a eu au moins cinq rapports d'incidents à son encontre au cours de ces trois-quatre derniers mois : il a déjà insulté des gens, cassé et endommagé des choses. Au quotidien, il y a aussi du tapage diurne et nocturne. Et tout ça pèse sur le moral des surveillants et des autres détenus", poursuit Pierre. Le syndicat FO a demandé le transfert de ce détenu vers une autre prison ou vers une Unité pour malades difficiles (UMD).

Le gouvernement français a mis en place des mesures pour lutter contre la pénurie de surveillants et fidéliser ses agents. Depuis juillet 2020, les lauréats du concours de surveillant pénitentiaire peuvent désormais bénéficier d'une prime de 8.000 euros s'ils s'engagent au moins six ans dans un établissement peu demandé.