et AFP

publié le 30/11/2019 à 22:12

La sentence est tombée. La jeune collégienne qui a agressé son professeur de mathématiques, vendredi 29 novembre, à Richelieu en Indre-et-Loire, a été mise en examen pour tentative d'assassinat comme l'a affirmé le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin.

C'est entre deux cours qu'a eu lieu la scène, raconte France Bleu. Après un contrôle, l'adolescente rend sa copie et sort un couteau, pour des raisons qui doivent encore être éclaircies. Le professeur est touché plusieurs fois superficiellement au thorax. Après que d'autres professeurs ont interpellé la jeune femme, le blessé a été transporté aux urgences de Chinon. Il a pu rentrer chez lui le soir même.

Le procureur a précisé que "la jeune fille a reconnu les faits lors de sa garde à vue". "Décrite par ses camarades de classe comme en retrait et assez solitaire, elle a, pour l'instant, des difficultés à expliquer son geste. Elle indique notamment avoir une haine des mathématiques sans en vouloir de manière personnelle à son professeur", a-t-il précisé.

Grégoire Dulin ajoute que "le juge d'instruction diligentera très rapidement des expertises psychiatriques et psychologiques pour parvenir à comprendre ce passage à l'acte". Deux médecins ont été mobilisés pour ouvrir une cellule d'écoute dans le collège ainsi que trois infirmières et une assistante sociale. Quelques jours plus tôt, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'était déplacé dans cet établissement.