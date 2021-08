Incendie dans le Var : Stephan Gady, maire de la Mole, appelle tous les résidents à rester chez eux

Alors qu'un incendie fait rage depuis ce lundi 16 août dans le Var et que quelque 7.000 personnes ont été évacuées ce mardi 17 août dans l'arrière pays de Saint-Tropez, Stéphane Gady maire de la Mole dans le Var, a lancé un appel solennel aux habitants de la commune sur l'antenne de RTL. "C'est primordial que tous les habitants du Var qui ont encore la chance d'être dans leur domicile restent chez eux, même s'ils ne sont pas concernés, on a besoin que toutes les routes soient dégagées afin que les services de secours puissent intervenir le plus rapidement possible auprès des sinistrés et des évacués", a-t-il lancé.



Il faut dire que les flammes ont été d'une intensité "redoutable" selon le maire : "Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'était incroyable, il y avait une intensité redoutable, le feu était totalement déchaîné et immaîtrisable", ajoute-t-il encore, terrifié par la nuit blanche qu'il vient de vivre sur le terrain. À l'heure actuelle, 5.000 hectares sont partis en fumée.

Si Stephan Gady a confirmé que le feu était maîtrisé dans sa commune, il a souhaité rester très prudent : "Les 48h seront primordiales, capitales, il suffit d'un tapis de braises dissimulées et alimentées par le vent qui souffle dans la région pour que cela reparte. Je suis inquiet car je ne veux pas revivre une telle nuit, voir la région que j'aime partir en fumée comme cela, ce n'est pas humain", a-t-il poursuivi. Le maire de la Mole a par ailleurs invité les habitants à ne pas croire aux fake new sur les réseaux sociaux et de se fier uniquement aux comptes certifiés des autorités.