Var : "plusieurs centaines d'hectares" parcourus par un violent incendie

Un centre opérationnel départementale a été activé en début de soirée. "Plusieurs centaines d'hectares" ont été parcourus lundi 16 août dans le Var par un incendie de forêts attisé par le mistral parti dans l'après-midi sur la commune de Gonfaron, au nord-est de Toulon, selon un communiqué de la Préfecture.

Les 430 pompiers déployés sur le terrain sont assistés par une dizaine d'avions, sept Canadairs et deux Dash, ainsi que par trois hélicoptères bombardiers d'eau et le Dragon 83 de la Sécurité civile, toujours selon la Préfecture du Var, qui parle d'un incendie "virulent". 240 pompiers devraient les rejoindre mardi, en provenance du Gard, des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône.

Déclenché vers 17h45 au niveau de l'aire d'autoroute des Sigues sur l'A57, l'incendie était toujours attisé par un violent mistral à la tombée de la nuit, alors que les avions et hélicoptères devaient interrompre leurs rotations. Ce fort vent soufflant depuis lundi sur la région avait déjà nourri des feux de garrigue et de forêts aux portes de Marseille, à l'entrée du parc national des Calanques, ou dans le Var, vers la presqu'île de Giens. Ces deux incendies ont déjà été fixés.

Préventivement, la totalité des 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont interdits d'accès mardi, de même que les massifs des Monts toulonnais dans le Var. Les sept autres massifs forestiers varois, en risque incendie "sévère", resteront eux accessibles mais sous surveillance.