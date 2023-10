Son plumage coloré et son chant mélodieux attirent les malfaiteurs. Le chardonneret élégant est la cible régulière de trafics internationaux qui entraînent son déclin en France et au Maghreb, comme celui démantelé mardi 3 octobre en région parisienne. Des dizaines d'oiseaux de cette espèce ont été retrouvés par les enquêteurs, qui l'ont annoncé mercredi.

L'Office français de la biodiversité (OFB) et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) ont expliqué dans un communiqué commun qu'"un peu moins de 350 oiseaux ont été découverts, dont 63 spécimens protégés dont la détention est interdite". Il s'agit en majorité "des chardonnerets élégants, mais aussi des spécimens de linotte mélodieuse, de verdier d'Europe et de Serin cini". L'équivalent de "plus de 9.000 euros en liquide" a été retrouvé aux côtés de "matériel servant à capturer les oiseaux dans la nature", toujours selon le communiqué.

Selon Le Parisien, moins d'une dizaine de personnes ont été arrêtées "dans plusieurs communes du nord et du sud de la petite couronne et de l’est de la grand-couronne" de Paris, explique le média. Le journal précise que l'état de certains oiseaux est "déplorable", tandis que ceux en bonne santé sont libérés dans la nature.

Un trafic international détecté depuis 2021

Les premières traces de la boutique clandestine découverte lors du coup de filet des autorités remontent à 2021. L'enquête sur ces soupçons de "trafic d'espèces protégées en bande organisée" s'est élargie en janvier 2023, lorsqu'elle a été confiée à un juge d'instruction du tribunal de Paris. À ce moment-là, des moyens de surveillance accrue ont été déployés et des investigations internationales ont été menées.

De plus, les enquêteurs ont raconté à l'AFP qu' "un homme qui possédait (des oiseaux) en vue de la vente avait été attrapé au Marché aux oiseaux" sur l'île de la Cité, en plein Paris. Ils ont ajouté que "les acheteurs clandestins offrent entre 150 et 450 euros, en fonction de la beauté du plumage et du chant" pour cet oiseau partiellement migrateur, présents en France au cours du printemps et de l'été, et qui émigre vers l'Afrique du Nord à l'automne.



Les sanctions pénales pour le trafic d'espèces protégées ont été renforcées en 2016 en France, avec des peines maximales encourues de trois ans de prison et de sept pour trafic en bande organisée. Cependant, les condamnations à la détention restent rares, regrettent les associations. En 2022 à Marseille, un vendeur interpellé sur un marché avait été condamné à six mois ferme.