Île-de-France : malvoyant, il passe sous le RER et s'en sort indemne

Un drame a été évité de justesse grâce à un sang-froid incroyable. Ce mercredi 9 février, en début d'après-midi, les usagers du RER B ont vécu une scène très inhabituelle.

Sur le quai de la station d'Antony (Hauts-de-Seine), un homme malvoyant est tombé sur les voies alors que le train entrait en gare. Il s'est alors plaqué au sol pour ne pas être percuté, conscient qu'il n'aura pas le temps de se relever.

Comme le relate Le Parisien, l'homme s'allonge dans le sens du rail et fait le maximum pour que le train ne puisse que l'effleurer. Un pari plus que risqué. Beaucoup ont cru l'homme décédé mais ce dernier a attendu l'arrêt complet du RER avant de remonter sur le quai, sans aucun égratignure. "Il est remonté sur le quai, a fait savoir que tout allait bien et a repris son chemin sous le regard halluciné des quelques témoins", a indiqué une source policière au quotidien.