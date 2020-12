Île-de-France : huit mises en examen après la saisie d'une tonne de cannabis

publié le 16/12/2020 à 03:01

Un réseau d’importation de cannabis a été démantelé en Île-de-France et huit personnes, soupçonnées d'appartenir à un important réseau de trafiquants de drogues, ont été mises en examen, a-t-on appris de source judiciaire, ce mardi 15 décembre.

Elles ont été mises en examen des chefs d'"importation de stupéfiants en bande organisée, détention, offre, transport, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé", a-t-on précisé de même source. Sept d'entre elles ont été incarcérées, dont une dans l'attente d'un débat ultérieur sur sa détention provisoire, et une autre a été placée sous contrôle judiciaire, a ajouté cette source.

Les suspects avaient été interpellés le jeudi 10 décembre, dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne dans le cadre d'une enquête confiée à la police judiciaire d'Évry il y a neuf mois. Au total, une tonne de cannabis, provenant du Maroc et passant par l'Espagne, près de 650.000 euros en espèces, trois armes de poing, des véhicules et des montres de luxe, pour un total de plus de 200.000 euros, ont été saisis