publié le 14/03/2019 à 12:10

À Versailles en région parisienne, une dame de 86 ans s'est fait voler pour 500.000 euros de bijoux et de lingots d'or à son domicile. Vendredi 8 mars, une personne se présente chez la retraitée, rue des États-Généraux, pour intervenir sur son compteur d'eau au nom d'une compagnie des eaux. Il repère deux coffres-forts et prend rendez-vous avec elle pour une nouvelle intervention le lendemain matin, selon Le Parisien.



Le matin du samedi 9 mars, l'individu revient chez l'octogénaire. Quinze minutes plus tard, trois faux policiers débarquent au domicile de la vieille dame prétextant interpeller l'homme intervenant chez elle qui serait, selon eux, qu'un usurpateur venu la voler.

Ensemble, les quatre hommes somment la victime d'ouvrir ses coffres-forts. Elle refuse mais bousculée et menacée finit par leur obéir. À l'intérieur : six lingots d'or, 10.000 euros et des bijoux de famille.

Une enquête a été confiée à la BRP de Versailles

La Brigade de répression du banditisme de Versailles a été chargée de l'enquête. Les policiers ont relevé des traces et des indices dans le logement. "Ils vont tenter d'identifier la voiture avec laquelle les malfaiteurs circulent", précise une source proche de l'affaire.



Avec 245 faits commis en 2018 dans les Yvelines, ce type de vols reste l'un des principaux problèmes de délinquance du département. Les forces de l'ordre ont noté un regain d'activité en ce début d'année.