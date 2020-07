Il passe 5 ans en prison supplémentaires sans savoir qu'il était libre

publié le 08/07/2020 à 20:08

Ni lui, ni les autorités pénitentiaires ne se sont rendus compte que ses deux peines auraient dû être purgées simultanément et non consécutivement. En 2008, Sio Agafili, un samoan de 45 ans, avait été condamné à 7 ans de prison pour cambriolage.

Quelques mois plus tard, il s'est vu octroyé une peine de 5 ans, également pour cambriolage. Sauf que, ces peines n'auraient pas dû être additionnées. Donc Sio Agafili aurait pu sortir de prison en 2015. "J'ai perdu le compte de jours. Je ne me rappelais plus quand je devais sortir, je savais juste que je devais faire mon temps", explique-t-il aujourd'hui au Guardian. Il aura fallu attendre le mois de juin pour qu'un juge de la Cour suprême de justice du pays constate l'erreur, alors qu'il comparaissait pour une supposée agression lors d'une évasion de masse dans la prison où il était détenu.

La police a reconnu devant le tribunal qu'il était détenu illégalement. Sio Agafili envisage des poursuites pour obtenir une compensation pour le temps supplémentaire passé en prison. Le Guardian rappelle que le système carcéral des Samoa est très souvent critiqué pour des violations des droits des citoyens.