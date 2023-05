Hommage de Macron à Roubaix : "l'uniforme n'est plus respecté", estime l’épouse d'un policier

Quatre jours après le drame qui a coûté la vie à trois policiers de 24 et 25 ans, une cérémonie d'hommages se tenait ce jeudi 25 mai à Roubaix en présence du président de la République Emmanuel Macron. "Devant la douleur de leurs familles, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent", a déclaré le chef de L'État.



Suite à a cette tragédie Sonia dont le mari est policier depuis 30 ans dans un commissariat d'Île-de-France donne son ressenti sur RTL. "J'ai ressenti beaucoup de tristesse et pas mal de colère pour le quotidien compliqué des policiers, livre-t-elle. Je pense aux familles et aux enfants car c'est aussi un évènement important. Indirectement, on va subir le mal-être et la difficulté que peut susciter ce métier".

Si Sonia explique que son mari a choisi l'uniforme par conviction, elle estime toutefois que les conditions de travail se sont détériorées. "Aujourd'hui c'est devenu un métier alimentaire", déplore-t-elle.

Pour se protéger elle et ses enfants la mère de famille a ainsi décidé de ne plus communiquer sur le métier de son mari. "Au début mes enfants pouvaient dire le métier de leur papa par fierté et aujourd'hui, ils ne communiquent plus dessus parce que ça les met en danger. Pareil pour moi, ça fait des années que je ne communique pas sur le métier de mon mari", confie-t-elle. Avant d'expliquer que la notion de respect par rapport à l'uniforme a "totalement disparu". "On ne respecte plus les formes, la dimension et le travail accompli", explique-t-elle.

