Hérault : une femme de 80 ans fait fuir ses assaillants grâce aux arts martiaux

publié le 05/12/2020 à 23:57

Le 17 novembre dernier dans l'Hérault, à Agde, deux hommes ex-militaires décident d'aller agresser une femme à son domicile. Ils pensent alors que la résidente belge âgée de 80 ans est fortunée, alors qu'elle n'habite qu'une modeste villa en bord de fleuve. Mais ce mauvais jugement ne sera pas la seule anicroche du plan des deux malfrats.

En effet, alors que l'un des deux assaillants, âgés de 21 ans, sonne à sa porte, casque de moto sur la tête, elle se défend alors même qu'elle assure avoir vu une arme automatique à la main de cet ex-légionnaire, raconte France bleu Occitanie. En effet, maîtrisant en partie les arts martiaux, l'octogénaire a donné un coup de genou dans les testicules du braqueur. Elle assène ensuite des coups de poing tout en ayant la présence d'esprit d'appeler ses voisins.

Trois habitants arrivent alors pour aider leur voisine, et l'assaillant prend la fuite et monte sur la moto où l'attend son acolyte, ancien fusiller commando, relaient nos confrères. Vendredi 4 décembre, les deux hommes arrêtés dans la semaine étaient jugés en comparution immédiate à Béziers. L'ancien légionnaire a demandé un délai pour préparer sa défense, car il s'avère qu'il est multirécidiviste et risque 20 ans de prison.