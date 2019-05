Hérault : ivre, une automobiliste de 70 ans tente d'échapper aux gendarmes

publié le 27/05/2019 à 04:26

C'est une conductrice septuagénaire pour le moins intrépide. Une automobiliste de 70 ans sera jugée le 3 juillet prochain, devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Comme le rapporte 20 Minutes, elle est soupçonnée d’avoir tenté d’échapper à un contrôle des gendarmes à Gignac le 22 mai dernier en entamant une course-poursuite avec les forces de l'ordre.



Les services de gendarmerie assurent que la septuagénaire aurait grillé un "stop", alors qu'ils se trouvaient à proximité. Les gendarmes ont alors tenté de l’intercepter avant qu'ellee ne décide d'accélérer subitement "fortement pour s’enfuir". Elle finira par s’arrêter, avant de redémarrer en trombe. "Sa manœuvre dangereuse oblige un des gendarmes à s’écarter sur le bas-côté afin d’éviter d’être percuté par le véhicule", ont assuré les gendarmes de l’Hérault.

Un taux d'alcoolémie supérieur à 0,80 mg/l d’air expiré

Prise au piège et bloquée par la circulation, la conductrice ouvre sa portière et recule pendant que les gendarmes la rattrapent. Elle "enfonce le côté droit du véhicule de la gendarmerie avant de s’immobiliser". La conductrice septuagénaire a finalement été interpellée et placée en garde à vue. Un test d’alcoolémie a révélé qu’elle roulait sous l’emprise de l’alcool avec un taux supérieur à 0,80 mg/l d’air expiré.

Interdite de conduire tout véhicule, la septuagénaire est poursuivie pour violences volontaires avec arme sur dépositaire de l’autorité publique, dégradation de bien, refus d’obtempérer, non-respect d’un stop, conduite sous l’empire d’un état alcoolique.