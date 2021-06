Au procès, les accusées se sont rejetées la responsabilité. Le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné le mardi 29 juin, deux jeunes femmes de 20 et 21 ans à, respectivement, cinq mois de prison avec sursis simple et huit mois de prison avec sursis probatoire et interdiction à vie de détenir un animal. Elles étaient accusées de cruauté animale, ayant conduit au décès de leur chat.

En décembre 2019, le chat des deux colocataires, une femelle baptisée Nala, est retrouvé mort. Plusieurs coups de couteau ont eu raison de l'animal, selon Midi Libre. À la barre, la propriétaire de Nala se défend de l'avoir tuée. Des suspicions de cruauté animale planaient déjà à son sujet avant cette affaire. Celle-ci a finalement écopé de la peine la plus lourde.

Sa colocataire, en pleurs, a assuré qu'elle n'avait jamais pu toucher un chat, relate le quotidien. Elle décrit d'ailleurs comment l'autre accusée avait poursuivi Nala dans l'appartement, couteau à la main. Son avocat précise qu'elle va faire appel.

Le soir du drame, les deux femmes s'étaient ensuite rendues en boîte de nuit. Elles ont alors laissé le chat à une personne tierce, dans un sac, en attendant l'arrivée des pompiers. L'animal est parvenu à s'extirper avant de mourir un peu plus loin.