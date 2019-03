publié le 22/03/2019 à 13:36

Ce geste de solidarité est rare dans un milieu carcéral marqué par la dureté des rapports. Les détenus de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier (Hérault), ont lancé une cagnotte pour soutenir un surveillant dont la femme est décédée récemment.



Comme l'a révélé France Info ce vendredi 22 mars, ce père de quatre enfants est en poste dans cet établissement pénitencier depuis plus de trente ans et le décès de sa femme a touché ses collègues mais aussi les détenus. Ils ont d'abord écrit une lettre pour le veuf et ont ensuite lancé cette fameuse cagnotte qui a été acceptée par la direction de la prison qui compte 800 prisonniers.

"On a coutume de dénoncer, à juste titre, les agressions que subissent les personnels pénitentiaires, mais nous nous devons aussi de souligner les comportements positifs des personnes détenues lorsque celles-ci montrent de la reconnaissance envers les personnels pénitentiaires", a témoigné un collègue et ami du surveillant à France Info.