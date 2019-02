publié le 20/02/2019 à 03:59

À seulement 15 ans, Émilie a décidé de lancer une cagnotte pour sauver la ferme de ses parents. L'adolescente a pris seule cette initiative il y a un mois maintenant, rapporte La Dépêche. Ses parents n'étaient même pas au courant. L'histoire de cette cagnotte, créée sur le site Leetchi, c'est celle d'une descente aux enfers comme il en existe des dizaines en France.



En 2014, les parents d'Émilie, exploitants agricoles à Madaillan, dans le Lot-et-Garonne, sont contraints d'investir plus de 100.000 euros pour construire un abattoir aux normes. Déjà à l'époque leur situation financière est délicate, ils n'ont pas d'autre choix que de contracter un emprunt. Les factures et les dettes s'accumulent. "On a essayé de tout faire pour rembourser les emprunts, payer les factures, vivre à cinq avec seulement 800 euros par mois, etc. Mais on n'y est pas arrivés", confie Émilie à Midi Libre.

Un an plus tard, la justice place l'exploitation en redressement judiciaire et donne 12 ans au couple pour tout rembourser. "Cela fait maintenant 3 ans que nous essayons mais on n'y arrive pas. Seulement, si nous ne payons pas ce que le juge veut tous les ans il nous fiche à la porte. C'est pour cela que je vous demande votre aide", écrit l'adolescente dans la cagnotte qu'elle a créée.

Objectif 450.000 euros

Cette dernière, qui s'excuse de ne pas pouvoir faire plus, redoute l'avenir. "Nous sommes dans la galère je n'imagine même pas comment nous allons faire si nous atterrissons dans la rue", s'inquiète-t-elle.



Émilie s'est donné 69 jours pour collecter 450.000 euros, somme qui permettrait d'éponger totalement les dettes de la famille et de prendre un nouveau départ. Ce mercredi 20 février, quelque 1.521 personnes avaient déjà fait un donc pour une cagnotte totale de 54.017 euros.