Hérault : avis de recherche pour retrouver une adolescente en fugue

Elle a profité du sommeil de sa mère pour partir. La police nationale de l'Hérault a lancé mercredi 28 juillet un avis de recherche pour tenter de retrouver Kenza Payet-Mallard. L'adolescente de 15 ans a fugué du domicile familial dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 juillet.

De corpulence mince, la jeune fille, métisse, mesure 1,70 mètre, a des cheveux noirs aux reflets roux et les yeux marron. Si on ignore la tenue qu'elle portait au moment de sa disparition, deux signes distinctifs ont été précisés par la police : un grain de beauté au coin gauche de la lèvre et le port d'une paire de lunettes.

Toute personne possédant des informations liées à cette disparition est invitée à contacter le commissariat central de Montpellier au 04.99.13.52.89 ou au 04.99.13.52.80 dans la journée. Composez le 04.99.13.50.00 pour un appel de nuit ou durant le week-end.