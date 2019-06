publié le 30/06/2019 à 17:16

La jeune femme, qui était présente au festival Hellfest, en Loire-Atlantique, a lancé un appel à témoins, vendredi 28 juin, après avoir été victime de viol. Son message a été largement partagé sur les réseaux sociaux et relayé par les médias français. Elle aurait reçu des photos et vidéos ainsi que 4 témoignages "indiquant le même profil et tenue vestimentaire" de son agresseur.

Cette jeune femme, qui était venue assister au concert d'Architect, le samedi 22 juin, raconte avoir été droguée puis violée dans une tente. Elle a publié un appel à témoins, rapporte France 3 Pays de la Loire. "J'en suis à ma deuxième bière, donc très lucide. (...) mais je sens rapidement que quelque chose ne va pas. J'ai le cœur qui s'accélère, des nausées accompagnées de sueurs froides importantes. En fait, je dégouline.", raconte-t-elle.

[VIOL #hellfest ]

Car le @hellfestopenair c'est un moment de concert et de bonne ambiance... Mais qu'il y a malheureusement des déchets qui profitent des fests de metal pour abuser des filles.

Partagez pour retrouver cette raclure et aider cette jeune femme. pic.twitter.com/HmkKnJTR4M — Létice (@instru_insolite) 28 juin 2019

Elle explique être sortie de la foule pour reprendre ses esprits, puis avoir été suivie par un homme. Relevée par ce dernier, elle pense qu'il cherche à l'aider. En réalité, elle pense que c'est lui qui l'aurait droguée. "Je ne pouvais plus parler, ouvrir les yeux, et je n’avais plus le contrôle de mon corps", décrit-elle, j’ai entendu la tente s’ouvrir et se fermer et j’ai été violée."

Dans son message, la jeune femme s'adresse à un festivalier inquiet, qui les aurait croisé, et à qui l'agresseur aurait répondu : "Elle est juste bourrée". "TOI, si tu te reconnais, s'il te plaît, aide-moi. (...) Tu as sûrement des éléments précieux à me donner, un descriptif, n'importe quoi !", a-t-elle ajouté. Cette dernière a aussi détaillé sa tenue vestimentaire pour permettre un retour de témoignages plus rapide : "Je suis blonde, cheveux mi-longs, ondulés. J'avais un débardeur noir simple, un short en jean et des chaussures similaires à des Dr Martens, en plus fines".

Les organisateurs du festival se disent au courant, précise France 3 Pays de la Loire, mais la victime ne se serait pas encore présentée à la police. Dans un dernier message postée ce dimanche, la jeune femme indique avoir reçu des témoignages concordants, "indiquant le même profil physique et tenue vestimentaire" de son agresseur présumé. Elle y indique qu'elle va se rendre à la gendarmerie avec tous ces éléments.

En parallèle, nos confrères de Ouest France révèlent le cas de deux Britanniques qui auraient été victimes d'attouchements au camping du même festival. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue, selon le quotidien. Il a ensuite été libéré et devra s'expliquer dans le cadre d'une composition pénale en septembre prochain.