Hauts-de-Seine : une fillette de 5 ans gravement brûlée à l'école par un virucide

publié le 14/05/2021 à 12:40

Une petite fille de 5 ans, en dernière section de l’école maternelle à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, a été gravement brûlée par un produit utilisé pour désinfecter les salles de classe. Elle n'a pas tout de suite ressenti de douleurs, mais une fois rentrée chez elle le 29 avril dernier, ses parents ont constaté qu'elle avait des rougeurs impressionnantes sur son corps.

Selon les informations du Parisien, ces brûlures se sont avérées très graves puisque la fillette est toujours hospitalisée et a dû subir une greffe de peau. Selon le quotidien régional, la cause de ces brûlures serait en fait une mauvaise manipulation lors de la dilution du produit chimique qui sert à nettoyer les écoles de la ville, dans le cadre du protocole sanitaire renforcé contre la propagation du Coronavirus.

D'après le Parisien, le protocole de dilution du produit n’a pas été respecté et quelques gouttes du produit non-dilué, sont tombées sur une chaise où s'est assise la fillette. Celle-ci a donc été gravement brûlée sur les fesses. Ce mercredi, le laboratoire de la préfecture de police de Paris a confirmé le lien entre les brûlures et le virucide. Les représentants de parents d’élèves demandent à présent le retrait du produit en question. Produit qui est utilisé "depuis 12 ans et que beaucoup de mairies utilisent", explique au Parisien le directeur général des services de la ville.